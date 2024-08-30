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Kaçak Rus okulları için karar verildi

Kaçak Rus okulları için karar verildi
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Ruslara ait 2 kaçak okul için karar verildi. Okullardan biri kapanırken, diğeri mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Rus ve Ukraynalılara ait kaçak olduğu iddiasıyla 3 kreş ve anaokulu için de Antalya Valiliği inceleme başlattı.

Rusya ve Ukrayna arasında 2022 yılı şubat ayında başlayan savaş sonrası, iki ülkeden yoğun göçün yaşandığı Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belirlenen Ruslara ait 2 kaçak okulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. DHA'nın 'Rusya- Ukrayna savaşı sonrası yoğun göç alan Antalya'da, iki kaçak Rus okulu' başlıklı haberi sonrasında, Konyaaltı ilçesinde belediyeden 'Oyun evi ve parti organizasyon işletmesi' ruhsatıyla apartman giriş katlarına açılmış, Rus ve Ukraynalılara ait 3 kaçak anaokulu ve kreş daha olduğu belirlendi.

‘HİÇBİR RESMİ KAYIT VEYA İZİNLERİ YOK’

Kaçak okullarla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı ilk incelemelerde, 'Rus Okulu' adıyla sosyal medya hesapları ve kendi oluşturdukları web sitelerinden reklam yapan sözde okullarla ilgili hiçbir resmi kayıt veya izin bulunmadığı saptandı. DHA'nın ilk haberi sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemeler neticesinde, bir Türk kurs merkezi bünyesinde kaçak faaliyet gösteren 'Rus okulu' adı altındaki işletme kapandı ve idari para cezası uygulandı.

İKİNCİ KAÇAK OKULA DA KAPATMA KARARI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, diğer okula ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Konyaaltı İlçesi Uluç Mahallesinde Covorking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi Ticaret Limited Şirketine ait, Konyaaltı Belediye Başkanlığınca 21.01.2023 tarihinde düzenlenen Covorkking Kids Katyusha iş yeri ünvanlı ruhsatı bulunan binada izinsiz eğitim faaliyeti yapıldığına dair Konyaaltı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda valilik makamının onayı ile brüt asgari ücretin yirmi katı (400 bin 40 TL) idari para cezası uygulanmış ve kurumun kapatılması uygun görülmüştür."

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Kapatma kararı ve idari para cezası uygulanan okulun başvurusu üzerine Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi, kurumun kapatma işlemine yürütmeyi durdurma kararı verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına itirazda bulundu.

Diğer yandan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Faaliyetleri Meslek Komitesi'nden meclis üyesi ve Özel Okullar Platformu sözcüsü Kenan Çelik tarafından gündeme getirilen, Konyaaltı'ndaki kaçak olduğu belirtilen üç anaokulu ve kreşle ilgili ayrı bir inceleme başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Ulusal ve yerel basında çıkan haberlerde belirtilen iki kaçak Rus okulu dışında, Ukrayna ve Ruslara ait oyun evi adı altında üç kaçak anaokulu ve kreş haberleri ile ilgili Antalya Valiliği'ne bağlı İlçe İzleme ve Koordinasyon Komisyonunca işlem başlatılmış, iddianın doğruluğu halinde 5580 sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu doğrultusunda işlem yapılacaktır" denildi.

DHA

Etiketler antalya rus ukrayna kaçak okul
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