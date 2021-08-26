''Kadın sünneti''ni savunan vakfa vergi kıyağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderpaşa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden olan Cevat Akşit’in vakfına vergi muafiyeti hakkı tanıdı.

Birgün'den İsmail Arı imzalı habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İskenderpaşa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden olan Cevat Akşit’in kurduğu gerici Gümüşhaneli Araştırma Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı (Gaye Vakfı) vergiden muaf tutuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı “Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi’ne” 13 Ağustos’ta Gaye Vakfı’nın da eklendiği açıklandı.

VAKFIN KURUCUSU AKŞİT

Gaye Vakfı’nın sitesinde yer alan bilgilere göre, vakıf 1994 yılında gerici Cevat Akşit önderliğinde kuruldu. Vakfın başkanlığını ise M. Cevat Akşit’in oğlu Mehmet Sıddık Akşit yapıyor.

Vakfın Genel Müdürü Selim Kılıç ise vakfın vergiden muaf tutulmasına dair sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Gaye Vakfı vergi muafiyeti statüsü kazandı. Vakfımızın müracaatına binaen, Maliye Bakanlığı’nın ‘vergi muafiyeti statüsüne uygunluk’ yazısı üzerine Cumhurbaşkanı Kararı ile vakfımız, ‘vergi muafiyeti statüsü’ kazanmıştır. Bu süreçte katkısı olan herkese teşekkürlerimizi sunarız.”

CEMAAT İKİYE BÖLÜNDÜ

Nakşibendi Tarikatı’nın İskenderpaşa Cemaati, Mahmud Esad Coşan’ın 2001’de ölmesilye ikiye bölündü. Cemaatin üyeleri Esad Coşan'ın oğlu Nureddin Çoşan ve Cevat Akşit etrafından toplandı. Nureddin Coşan etrafında toplanan grubun da Hakyol Vakfı adı altında yapılandığı ifade ediliyor.

SKANDAL AÇIKLAMALAR

Akşit’in geçtiğimiz yıllarda birçok skandal açıklaması oldu. Akşit’in geçtiğimiz yıllarda “Kadınların üreme organlarından fazla kalan kısmın kesilmesi gerekir. Ki kadınlar kötü yola düşmesin....” ifadelerini kullanarak kadın sünnetini savunması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.Akşit, tepki çeken bir başka skandal açıklamasında da öpüşen gençlerin polise şikayet edilmesi gerektiğini söylemişti. Akşit, yaptığı açıklamada, “Marmaray kalabalık, oğlan kızı almış kucağına. Kızla öpüşüyor, sıktırıyor, bilmem ne ediyor. Bir şey yapamıyorsanız böyle adamları haber verin polise, onlar biliyorlar usulünü…” diyerek, gençlerin polise şikayet edilmesini istemişti.

(Kaynak)