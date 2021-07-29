Kaftancıoğlu duyurdu... CHP'nin acı kaybı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Parti büyüğümüz Mehmet Ali Özpolat’ı kaybettik" açıklaması yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li Mehmet Ali Özpolat’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından "Başımız sağ olsun…" sözleriyle duyurdu.
Kaftancıoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
Partimizde birçok görevde bulunmuş, il başkanlığımızı da yapmış olan parti büyüğümüz Mehmet Ali Özpolat’ı kaybettik. Başımız sağ olsun…
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