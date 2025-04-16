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Kağıt toplayıcısı genç çöpte bulduğu serveti polise teslim etti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kağıt toplayıcısı bir genç, çöpten bulduğu altınları emniyete teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da A.K. (22) adlı genç, kağıt toplayıcılığı yaptığı sırada siyah bir poşet buldu. Poşeti açtığında 6 çeyrek ve 1 yarım altın, 1 madalyon tipi Osmanlı Tuğrası ve 2 altın zincir olduğunu gördü.

Genç, altınları kuyumcuya götürdü. Kuyumcuda altınların gerçek olduğunu öğrenen genç, altınları Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

Temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldığı öğrenilen altınlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sahibine teslim edildi. A.K., basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Altını bulduktan sonra tabiki de gerçek altın olduğuna inanmadım herkes gibi. Kuyumcuya gidip teyit ettirdikten sonra direkt karakola getirdim. Fiyatının 300 bin lira civarında olduğunu düşünüyorum. Sonuçta herkesin kendi malı mülkü. Kimsenin malı mülkünü almaya hakkım yok. Bana yardımcı oldukları için polise teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan polis tarafından A.K.'a iş bulunduğu öğrenildi.

İHA

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Etiketler kağıt toplayıcısı genç altın çöp çöpte bulduğu altın
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