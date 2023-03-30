Kahramanmaraş'ta bir deprem daha
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 11.44'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip 50 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan asrın felaketinin ardından bölgedeki depremler devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 11.44'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 30, 2023
*
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-30
Saat:11:44:25 TSİ
Enlem:38.087 N
Boylam:37.227 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/iVAXj7WY4C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol