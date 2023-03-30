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Kahramanmaraş'ta bir deprem daha

Kahramanmaraş'ta bir deprem daha
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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 11.44'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip 50 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan asrın felaketinin ardından bölgedeki depremler devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 11.44'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

 

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