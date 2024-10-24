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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

KAHRAMANMARAŞ YİNE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 21.04'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, hafif şekilde hissedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler son depremler AFAD son depremler kahramanmaraş deprem oldu
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