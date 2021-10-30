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Karadeniz ısınacak! 6. Filo Karadeniz’e açıldı

Karadeniz ısınacak! 6. Filo Karadeniz’e açıldı

ABD Donanması’nın 6. Filosuna ait DDG78 Borda numaralı ‘USS Porter’ isimli savaş gemisi Karadeniz’e açıldı.

ABD Donanması’nın 6. Filosuna ait DDG78 Borda numaralı ‘USS Porter’ isimli güdümlü füze destroyeri saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait sahil güvenlik botu da eşlik etti.

 Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tutarken, güvertede çok sayıda askerin İstanbul Boğazı’nı seyrettiği görüldü.

Güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan destroyer Karadeniz’e açıldı.

Etiketler Karadeniz 6. filo abd abd savaş gemisi boğaz istanbul boğazı
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