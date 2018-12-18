Beyaz Saray'dan Gülen'in iadesi hakkında açıklama
Beyaz Saray'dan Gülen'in iadesi hakkında açıklama
Avrupa'yı sallayan karar ! İstifa ediyor...
Avrupa'yı sallayan karar ! İstifa ediyor...
Fatih Portakal'dan dikkat çeken AK Parti paylaşımı
Fatih Portakal'dan dikkat çeken AK Parti paylaşımı
Kar yağışı eğitimi etkiledi ! O ilimizde okullar tatil edildi
Kar yağışı eğitimi etkiledi ! O ilimizde okullar tatil edildi
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Yeni havalimanına taşınma tarihi ertelendi
Yeni havalimanına taşınma tarihi ertelendi
Ev alacaklara müjde ! Bir bankadan daha faiz indirimi
Ev alacaklara müjde ! Bir bankadan daha faiz indirimi
CHP'nin Antalya adayı belli oldu: Muhittin Böcek
CHP'nin Antalya adayı belli oldu: Muhittin Böcek
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Aralık 2018 23:44

Kemerle sokak köpeklerini dövdüler

Batman'da kimliği belirsiz 2 kişi, kemerle sokak köpeklerine işkence yaptı.

A+ A-

Batman'da kimliği belirsiz 2 kişi, kemerle sokak köpeklerine dakikalarca şiddet uyguladı. Sosyal medyada paylaşılan kamera görüntülerini inceleyen polis, köpeklere şiddet uygulayan 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, pazar günü, Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi, caddedeki refüjde oturan 2 sokak köpeğine dakikalarca şiddet uyguladı.

Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde, bir kişinin köpekleri tuttuğu, diğerinin ise belinden çıkardığı kemerle köpeklere vurduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki toplayan görüntüler üzerine Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Batman İl Temsilcisi Hazal Karaaslan da 2 kişi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.

Polis, görüntülerdeki 2 kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

kemer , işkence , köpek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM