  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kenya'da selde ölenlerin sayısı 170'e yükseldi

Kenya'da selde ölenlerin sayısı 170'e yükseldi

Kenya'da selde ölenlerin sayısı 170'e yükseldi
Güncelleme:

Kenya'da kasım ayı ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının, 170'e yükseldiği bildirildi.

Kenya Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar ve neden olduğu sellerden dolayı can kayıplarının arttığı belirtildi.

Açıklamada, afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 170'e ulaştığı belirtilirken geçen ay ortasından bu yana 600 bin Kenyalının evini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Yardım çalışmalarına Kenya ordusu da destek verirken afet nedeniyle tarım arazileri zarara uğradı, yol ve köprüler de hasar gördü. Sel mağdurlarından Gabey Aliow Issak, basına yaptığı açıklamada, sel sularından kaçarken, düşüp elini kırdığını söyleyerek "Olaydan sonra ailemle birlikte Mandera kasabasındaki kampa sığındık" dedi.

Kenya Meteoroloji Ajansı ise şiddetli yağışların devam edeceği ve bu nedenle sel riski olan bölgelerde yaşayanların tahliye edilmesi çağrısı yaptı. Kenya'da hükümet, sel mağdurları için 15 milyon dolarlık bütçe ayırmış ve "acil durum" ilan etmişti.

ETİYOPYA, SOMALİ VE TANZANYA DA SEL MAĞDURU

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya, Somali ve Tanzanya da sel mağduru ülkeler arasında bulunuyor.

Kasım ortasından itibaren etkili olan seller nedeniyle Etiyopya'da 57, Tanzanya'da 68 kişi hayatını kaybetmişti.

Kenya ile Etiyopya'nın doğusunda yer alan Somali'deki sellerde de 110 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler sel ölüm kenya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ebru Gündeş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı Ebru Gündeş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı Şanlıurfa'da aslan paniği! Ölü olarak bulundu Şanlıurfa'da aslan paniği! Ölü olarak bulundu Yatakta canlı yayın açıp gözaltına alınan çift aylık kazançlarını açıkladı Yatakta canlı yayın açıp gözaltına alınan çift aylık kazançlarını açıkladı İYİ Parti'de bir üst düzey istifa daha İYİ Parti'de bir üst düzey istifa daha Marmara'daki depremler sonrasında korkutan açıklama Marmara'daki depremler sonrasında korkutan açıklama CHP'nin 4'ü büyükşehir, 227 adayı açıklandı CHP'nin 4'ü büyükşehir, 227 adayı açıklandı Alkol kontrolünde polislere tekme tokat saldırı Alkol kontrolünde polislere tekme tokat saldırı Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı Gelir vergisine büyük artış yolda Gelir vergisine büyük artış yolda İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek ilçeleri açıklandı İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek ilçeleri açıklandı