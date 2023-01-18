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Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileriyle görüştü

Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileriyle görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle akşam yemeğinde buluştu.

CHP’nin açıklamasına haberine göre AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut’un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile AB Uyum Komisyonu üyesi Milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir eşlik etti.

 

Etiketler büyükelçi chp kemal kılıçdaroğlu görüşme ab büyükelçiler
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