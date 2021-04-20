CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, oyuncu ve yazar Can Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden sorduğu "vergi yükü nedeniyle, 'lüks ve pahalı' olan her şeye gençlerimizin ulaşmasını sağlayacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Oyuncu ve yazar Can Yılmaz, Twitter'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek, "Dünya gençliğinin kolayca ulaşabildiği, elektronik, internet, bilgisayar, otomobil teknolojilerindeki yeniliklere ve ucuzlamaya rağmen, ülkemizde 'vergi yükü' nedeniyle, 'lüks ve pahalı' olan her şeye gençlerimizin ulaşmasını sağlayacak mısınız?" şeklinde bir soru yöneltti.

Kılıçdaroğlu ise Yılmaz'ın sorusuna şu yanıtı verdi:

"Can Bey bu mesele önceliklerimizden birisi. Girişimcilerimizi ve gelecekteki girişimcilerimizi engelleyen her ne varsa gözden geçirilecek. Buna sadece vergi değil, girişimcileri sömüren iletişim platformları da dahildir. Tıkanıklıklar açılacak."