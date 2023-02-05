Kılıçdaroğlu'ndan Afyonkarahisar'daki kazaya ilişkin başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği 35 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Afyonkarahisar'da meydana gelen kazaya ilişkin paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.
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