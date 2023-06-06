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Kılıçdaroğlu'ndan depremzedelerle ilgili paylaşım: İnsanlığınız yok sizin

Kılıçdaroğlu'ndan depremzedelerle ilgili paylaşım: İnsanlığınız yok sizin
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan depremzedelerle ilgili bir paylaşım yaptı.

Seçimlerden yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, depremzedelere kesilen toplu elektrik faturalarına isyan etti.

"İnsanlığınız yok sizin"
Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. Asrın felaketinde 50 binden fazla insan hayatını kaybederken, binlerce bina da yerle bir oldu. Felaket sonrası depremzedelerin faturaları 3 ay süre ile ertelenmişti.

Etiketler kılıçdaroğlu depremzede paylaşım
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