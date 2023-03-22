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Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için resmi başvuru yapıldı

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için resmi başvuru yapıldı
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na resmi başvuru yapıldı.

CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin temsilcilerinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için bugün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuracağı açıklanmıştı.

CHP ve İYİ Parti saat 14.00 itibariyle Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için YSK'ya başvurdu.

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu adaylık aday chp iyi parti ysk
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