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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı
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ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam 1 Milyon TL'lik soru heyecanı yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında yarışmacı Ahmet Talha Dağlı geçtiğimiz hafta 500.000 TL'lik soruyu doğru bilmişti.

Dağlı, Osmanlı dönemi ve Osmanlı padişahları ile olan bilgisiyle hem izleyicileri hem de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.

En son geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde 500.000 TL'lik soruyu doğru bilen Dağlı, yeni bir heyecanla ekranlara geldi.

Ahmet Talha Dağlı'nın açtırdığı büyük ödül öncesindeki son adım sorusu ise şu şekilde;

1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

A) Fransa B) Osmanlı Devleti C) Avusturya - Macaristan D) Birleşik Krallık 

CEVAP: Osmanlı Devleti

 Ahmet Talha Dağlı, 1 Milyonluk sorunun cevabından emin olamadığını söyleyerek yarışmadan çekildi. 500.000 TL ödülün sahibi olan Dağlı, soruyu cevaplasaydı Osmanlı Devleti cevabını vereceğini söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği tepki üzerine sorunun cevabı da açıklandı. Cevap Osmanlı Devleti idi.

 Dağlı bu soruyu doğru bilmesi halinde hem 5 Milyon TL büyük ödül sorusunu açtıran ilk yarışmacı olacak hem de yarışma tarihinin ilk defa 5 Milyon TL ödül kazanan yarışmacısı olacaktı.

 

Etiketler 1 milyon tl'lik soru osmanlı devleti milyoner kim milyoner olmak ister yarışma programı
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