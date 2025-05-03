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Kırmızı bültenle aranan 4 şüpheli daha yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç.'nin Almanya, Ö.A.'nın Kosova, ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö.'nün Gürcistan’da yakalanıp, Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.A. Kosova'da yakalandı. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. ise Almanya'da yakalandı.

'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 4 yıldır ulusal seviyede aranan S.E.Ö. ile 'Tasarlayarak öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'Suç uydurma' suçlarından 2 yıldır ulusal seviyede aranan M.G. de Gürcistan’da yakalandı. Şüphelilerin hepsinin Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Bakan Yerlikaya, "Adalet Bakanlığımız, Tiflis Büyükelçiliğimiz ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

 

DHA

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Etiketler kırmızı bülten suçlu şüpheli Ali Yerlikaya yakalandılar
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