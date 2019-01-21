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  3. 21 Ocak 2019 23:20

Kıskanç aşıktan şoke eden hareket

Zonguldak'taki ambulansta görevli acil tıp teknisyeni nişanlısı H.K.'nın aynı ambulansta görevli sağlık personeliyle ilişkisi olduğunu düşünen kişi ambulans isteyip ambulansın önünü kesti.

Kıskanç aşıktan şoke eden hareket
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Zonguldak'taki ambulansta görevli acil tıp teknisyeni nişanlısı H.K.'nın aynı ambulansta görevli sağlık personeliyle ilişkisi olduğunu düşünen M.K., farklı isimle hasta rolü yapıp köye ambulans istedi. Köye giden ambulansın önünü av tüfeğiyle kesen M.K., nişanlısının yanındaki sağlık memurunu tehdit etti.
 
Zonguldak'ta kıskanç aşık, bir skandala imza attı.

Olay, iki hafta önce merkeze bağlı Keller köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Servis Merkezi'ne bağlı ambulansta acil tıp teknisyeni olarak görev yapan nişanlısı H.K.'nın aynı ambulansla görevli sağlık memuru ile ilişkisi olduğunu düşünen market müdürü M.K., hasta rolü yaparak Keller köyüne ambulans talep etti. Bölgede görevli olan nişanlısının içinde bulunduğu ambulans, Keller köyüne yola çıktı. Köye gelen ambulansın önünü av tüfeğiyle kesen M.K., nişanlısının ilişkisi olduğunu düşündüğü sağlık memuruna av tüfeğini doğrulttu. Çevredekiler ve nişanlısı M.K.'yı sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Ambulans şoförünün acil yardım butonuna çağrıda bulunmasının ardından köye jandarma ekipleri yönlendirildi.

KÖYLÜLER İKNA ETTİ

M.K. jandarma gelmeden önce köylülerin iknası sonucu olay yerinden ayrıldı. Sağlık personeli jandarmayı arayıp olumsuz durum olmadığını söyleyince de ekipler geri döndü.

Olayın ortaya çıkmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü, soruşturma başlatarak durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarmanın geçen cuma olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

DHA

nişanlı , yasak aşk , ambulans , köylü
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