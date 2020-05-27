Kıyak araziden ipotek çıktı!

CHP Milletvekili Gökan Zeybek, ''Bu plan değişikliği bankanın batık kredisini kurtarma girişimidir. Tansu Çiller'in referandumda ve seçimlerde neden AKP'nin konvoylarında boy gösterdiğinin fotoğrafıdır bu plan değişikliği'' dedi.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğlu Berk Uçuran Çiller’in yönetiminde olduğu Marsan Marmara Holding A.Ş.’ye ait Sarıyer Kilyos’taki 30 bin metrekarelik arazinin imarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21 Mayıs 2020’de değiştirilerek inşaat hakkı arttırıldı.

Konut alanı olarak belirlenmiş parsel, otel yapılacak şekilde düzenlendi ve 4 bin 586 metrekarelik inşaat alanı, 5 kat arttırılarak 24 bin metrekareye çıkarıldı. Tepki çeken imar değişikliği ile ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

1.8 MİLYON AVRO’LUK VE 100 MİLYON LİRALIK İPOTEK

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Tansu Çiller’in oğlu Mert’in eski yöneticisi, diğer oğlu Berk’in de hali hazırda yönetim kurulu üyesi olduğu şirketin, bakanlığa yaptığı başvuru dosyasında yer alan tapu kaydına göre 2005 yılında satın alınan arazi üzerinde ipotek bulunuyor.

Şirketin Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye kredi borcuna karşılık yaptırdığı ipoteklerin tarihi 1 Aralık 2016. Tapuda, şirketin 20 milyon Avro’luk kredi borcuna karşılık 1.8 milyon Avro’luk ipotek ile 100 milyon liralık borcunun tamamına karşılık da 100 milyon liralık ipotek bulunuyor.

”HALK BANKASI’NIN BATIK KREDİSİ KURTARILACAK”

CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Gökan Zeybek, ipotekli arazideki imar değişikliğinin kamu bankasının batık kredisini kurtarmak için yapıldığını söyledi.

Şirketin arazisini, değerinin çok üzerindeki krediye karşılık teminat olarak gösterip ipotek ettirdiğini vurgulayan Zeybek, ”İmar değişikliği ile arazinin değeri arttırılıp daha sonra satılarak bankanın, şirketten alacakları nedeniyle uğradığı zarar kapatılacak. Kim salgın nedeniyle turizm sektörünün bitme noktasına geldiği bir ortamda yeni otel inşaatı yapar ki? Bu imar değişikliğinin altından daha çok şey çıkacak” dedi.

Zeybek, imar planı değişikliğinin siyasi bir ayağı olduğunun da altını çizerek ”Tansu Çiller’in referandumda ve seçimlerde neden AKP’nin konvoylarında boy gösterdiğinin fotoğrafıdır bu plan değişikliği” değerlendirmesinde bulundu.



