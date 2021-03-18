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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: ''Çanakkale geçilmez, KKTC’den vazgeçilemez''

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında “Çanakkale geçilmez, KKTC’den vazgeçilemez” paylaşımında bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, 'Çanakkale geçilmez' söyleminin, sadece bir söylem değil, Türk ulusunun direniş azmi ile özgürlük ve bağımsızlık sevdasının ifadesi olduğunu belirterek, "Bu vatan bilinen toprakların bölünemeyeceğinin ve işgal edilemeyeceğinin de ifadesidir. Bu söylem, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu müjdeleyen bir söylemdir" dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Çanakkale Zaferi’nden aldığı güç ve ilhamla, her zorluğa ve fedakarlığa katlanarak, Anavatan Türkiye’nin desteği ve yardımıyla kendi vatanına ve kendi devletine kavuştuğunu vurguladı.

Etiketler Ersin Tatar kktc çanakkale geçilmez kktc'den vazgeçilmez
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