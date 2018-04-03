Vatandaşa müjde ! Tazminat garantisi geliyor
Vatandaşa müjde ! Tazminat garantisi geliyor
Tüm Türkiye'yi 5 bin TL'ye satmışlar !
Tüm Türkiye'yi 5 bin TL'ye satmışlar !
Sosyal medyadan alışverişte milyonluk vurgun !
Sosyal medyadan alışverişte milyonluk vurgun !
Birisi anne diğeri ise çocuğu.. Peki hangisi anne ?
Birisi anne diğeri ise çocuğu.. Peki hangisi anne ?
Bu sefer ne FETÖ, ne PKK... Çok sayıda gözaltı var !
Bu sefer ne FETÖ, ne PKK... Çok sayıda gözaltı var !
Kenan Işık'tan bir kötü haber daha !
Kenan Işık'tan bir kötü haber daha !
Şoke eden rapor: ''Tam 66 milyon çalışan işsiz kalacak''
Şoke eden rapor: ''Tam 66 milyon çalışan işsiz kalacak''
Zehirlenen kadın Rus ajanının sosyal medyasında ilginç ayrıntı
Zehirlenen kadın Rus ajanının sosyal medyasında ilginç ayrıntı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Nisan 2018 12:32

Komandolara MPT-76 dağıtıldı !

Türk mühendisler tarafından üretilen Milli Piyade Tüfeği MPT-76, askeri birliklerde kullanılmaya başlandı.

Komandolara MPT-76 dağıtıldı !
A+ A-

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından seri üretimi yapılan Milli Piyade Tüfeği MPT 76, askeri birliklerde kullanılmaya başlandı.

Türk mühendis ve işçisinin tasarlayıp ürettiği MPT 76, tüm testlerden başarıyla geçmesinin ardından seri olarak üretiliyor. Daha önce terörle mücadele operasyonlarında kullanılan milli tüfek, askeri birliklere de dağıtılıyor.

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugayı'nda da komandolar, eğitim programlarında ve operasyonlarda MPT 76'yı kullanmaya başladı.

Yurt içindeki terör operasyonlarının yanı sıra sınır ötesinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da aktif rol alan komandolar, eğitimleri sırasında MPT 76'yı test edip, silahı tüm incelikleriyle kullanmak için alışkanlık kazanıyor.

Üretim aşamasında "50'nin üzerindeki testi başarıyla geçen dünyadaki tek silah" olarak Türkiye'nin gururu haline gelen MPT 76, 4 kilo 180 gram ağırlığı ve 600 metre etkili menziliyle dikkati çekiyor.

"G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir, M-16 gibi pratik bir silah" olarak nitelendirilen MPT-76, dakikada 700 mermi atabiliyor ve merminin ilk hızı saniyede 800 metreye ulaşıyor.

İlk etapta 7,62 milimetrelik namluyla üretilen Milli Piyade Tüfeği'nin, askeri birliklerdeki kullanım sonrası geri dönüş taleplerine göre farklı kalibrelerde üretilmesi ve silaha yeni özellikler eklenmesi için çalışmalar sürüyor.

AA

komando , askeri birlik , mpt76
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM