Konya-Antalya karayolu trafiğe kapatıldı

Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırarak sürdürüyor. Konya-Antalya kara yolunda bölge trafik ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişine izin vermiyor. Öte yandan Seydişehir-Konya kara yolunda da kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Seydişehir-Konya kara yolu İnlice mevkisinde bir tırın makasının kırılması nedeniyle kır yan döndü. Seydişehir-Konya yolu da bu nedenle ulaşıma kapandı.