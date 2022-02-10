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Konya-Antalya karayolu trafiğe kapatıldı

Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırarak sürdürüyor. Konya-Antalya kara yolunda bölge trafik ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişine izin vermiyor.

Öte yandan Seydişehir-Konya kara yolunda da kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Seydişehir-Konya kara yolu İnlice mevkisinde bir tırın makasının kırılması nedeniyle kır yan döndü.

Seydişehir-Konya yolu da bu nedenle ulaşıma kapandı.

 

 

Etiketler otoyol karayolu konya antalya trafiğe kapatıldı kar kar yağışı
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