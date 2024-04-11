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Köpeğe alkol içiren kişi yakalandı

Köpeğe alkol içiren kişi yakalandı
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Kocaeli'de köpeğe eziyet edip alkol içtiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada köpeğe alkol içirmek suretiyle eziyet edildiğinin görülmesi üzerine harekete geçti.

Şüpheli H.D. (22) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Etiketler alkol köpek köpeğe alkol içirme
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