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  3. 26 Ekim 2018 18:02

Köprü ve otoyollar para bastı ! İşte rakamlar...

Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir ortaya çıktı.

Köprü ve otoyollar para bastı ! İşte rakamlar...
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Köprü ve otoyollardan ocak-eylül döneminde 1 milyar 340 milyon 825 bin lira gelir elde edildi

Köprü ve otoyollardan ocak-eylül döneminde elde edilen gelir 1 milyar 340 milyon 825 bin lira oldu.

AA muhabirinin, Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, eylülde köprü ve otoyolları 39 milyon 815 bin 203 araç kullandı. Bu araçlardan 156 milyon 918 bin lira gelir sağlandı.

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yılın 9 ayında geçen 87 milyon 805 bin 534 araçtan 352 milyon 46 bin lira ücret alındı. Aynı dönemde otoyolları kullanan 265 milyon 805 bin 112 taşıttan da 988 milyon 778 bin lira gelir elde edildi.

Böylece yılın 9 ayında köprü ve otoyollardan elde edilen toplam gelir 1 milyar 340 milyon 825 bin lira oldu. 

AA

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