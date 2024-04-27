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''Korkumuzdan alamıyoruz'' diyen Ali Erbaş'a yeni araba

''Korkumuzdan alamıyoruz'' diyen Ali Erbaş'a yeni araba
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Kısa bir süre önce "korkumuzdan araba alamıyoruz" ifadeleriyle dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, Audi A8 marka yeni bir makam arabası alındığı ortaya çıktı.

BirGün Gazetesi'nden Mustafa Bildircin'in haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için yeni makam aracı satın alındı.

Diyanet kaynakları, daha önce kamuoyunda büyük tepki çeken Audi A6'nın iade edildiği ve yerine Audi A8 marka aracın alındığını doğruladı.

Audi A8'in yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullanımına sunulan makam aracı sayısının da altıya ulaştığı öğrenildi.

Ali Erbaş’ın kullanması için tutulan araçların listesi şöyle:

İki adet Mercedes
Bir adet zırhlı Mercedes
Bir adet kırmızı TOGG
Bir adet Mercedes Vito
Bir adet Audi A8

Audi A8'in yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcılarına Passat araçlarının tahsis edildiği bildirildi.

Ayrıca, Diyanet'te boşa çıkan bir adet Skoda Superb'in de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam aracını koruma ekibine eşlik etmek üzere tahsis edildiği kaydedildi.

2024 yılı bütçe gerekçesine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın envantere kayıtlı 408 aracı bulunuyor.

Ancak, kiralananlar ve Diyanet Vakfı üzerinden satın alınarak başkanlığa tahsis edilen araçların sayısı bilinmiyor.

“KORKUMUZDAN YENİ ARABA ALAMIYORUZ”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tepkiler nedeniyle halen eski başkan Mehmet Görmez'in makam aracını kullandığını belirterek "6 sene önce Diyanet’e yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez hoca Başkan iken. Hocayı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti. O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" demişti.

Birgün

Etiketler audi a8 yeni otomobil yeni makam aracı diyanet diyanet işleri Diyanet İşleri Başkanlığı
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