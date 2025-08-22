Zeytinli Rock Festivali yasağı iptali de iptal edildi

İstanbul'da Sarıyer Kaymakamlığı'nın iptal ettiği Zeytinli Rock Festivali için yapılan itiraz sonuç vermiş ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Kaymakamlığı’nın iptal kararının yürütmesini durdurmuştu. Ancak yürütmeyi durdurma kararı, mahkeme tarafından iptal edildi.

Türkiye’nin en çok ilgi gören müzik festivalleri arasında yer alan Zeytinli Rock Festivali’nin bu yılki adresi aslında Muğla Marmaris’ti. Organizasyon şirketi Milyon Yapım, etkinliği Marmaris Saklıgöl’de gerçekleştirmeyi planlamıştı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, alanın “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olduğu gerekçesiyle festivale 1 hafta kala izin iptal kararı aldı. Bunun üzerine festival İstanbul’a taşındı. Ancak İstanbul'un Sarıyer ilçesi kaymakamlığı da orman yangınları riskini gerekçe göstererek organizasyona izin vermedi.

Zeytinli Rock Festivali için Milyon Yapım’ın İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itirazın ardından Sarıyer Kaymakamlığı’nın iptal kararına yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bu kararla birlikte ilk günü yapılamayan festivalin 22-23-24 Ağustos tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.

Fakat Sarıyer Kaymakamlığı yürütmeyi durdurma kararını bir üst mahkemeye taşıdı ve yasak kararına karşı verilen yürütmeyi durdurma kararı da mahkeme tarafından iptal edildi.