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  3. 15 Mayıs 2020 18:33

Koronavirüs tedavisi gören çift böyle taburcu edildi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi tamamlanan ve iyileşen çift, alkışlarla taburcu edildi.

Koronavirüs tedavisi gören çift böyle taburcu edildi
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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 27 Nisan'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Hatice ve eşi Habip Çetinkaya, koronavirüs test sonucu pozitif çıkınca tedaviye alındı. Tedavinin ardından sağlıklarına kavuşan Çetinkaya çifti, yapılan son kontrollerin ardından sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden taburcu edildi. 

Bütün dünyanın sağlık çalışanlarını alkışladığını belirten Habip Çetinkaya, "Onları biz de alkışlıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, milletimize zeval vermesin. Sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın" dedi.

 
Sağlık çalışanları, 'Tedbirleri bırakma, koronayı sıfırla' sloganıyla vatandaşlara dikkatli olmaları için çağrıda bulundu.

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