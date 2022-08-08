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KPSS skandalında yeni iddia! O öğretmenler de takipte

KPSS skandalında yeni iddia! O öğretmenler de takipte

KPSS'deki "çalıntı soru" skandalı iddialarıyla ilgili olarak sınavlarda soruları hazırlayan hocalar da yakın takibe alındı.

KPSS sorularının sızdırıldığını ortaya çıkmasından sonra bu skandalın hangi yöntemlerle hayata geçirildiği de araştırılıyor. Ertelenen alan bilgisi sınavları da incelemeye alındı. İlgili sınav kitapçıklarının hazır olduğu, bunlarda da çıkmış soruların olup olmadığına bakılacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre iptal edilen KPSS'de soruların sızdırılmasıyla birlikte testleri hazırlayan hocalar da incelemeden geçecek. Önümüzdeki sınavlar için de tedbirler alınacak. Soru havuzuna çekidüzen verilecek. Devlet Denetleme Kurulu da raporunda soru havuzunun revize edilmesi gerektiğini belirtti.

KPSS sınavının iptaline neden olan o soruları soru havuzuna sokan hocaların bunu nasıl yaptıkları da araştırılıyor. Hocaların, soru kampına girerken yanlarında hiçbir ekipman, malzeme getirmelerine müsaade edilmiyor. Hocaların soruları akıllarında tutarak bilgisayar ortamına aktarmış olabilecekleri değerlendiriliyor.

 

Yeni Şafak

Etiketler kpss sınav skandal öğretmenler
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