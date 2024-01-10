Kurt-köpek kapışması kamerada

Ardahan'ın Hanak ilçesi kırsalında kurdun köpeğe saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Çat köyünde ikamet eden ve bir şantiyede iş makinesi operatörü olarak görev yapan vatandaş, yol açma çalışması yaparken iki kurt ile karşılaştı. Bu esnada yanında bulunan köpeği ile kurtlar bir anda kapışmaya başladı. Cep telefonuyla bu anları çeken operatör, görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca tepki aldı.



Görüntüleri kaydeden operatör konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bugün iş makinesi ile yolu açtıktan sonra yanımda bulunan köpeğim ve bir anda kurtlarla karşı karşıya kaldık. Kurtlar köpeğimi bir anda kapmaya çalıştılar. Bunu o sırada çekemedim. Ondan sonra kurtlarla köpeğin mücadelesini çekmeye başladım. Böyle bir olay ilk kez başıma geldiği için çok heyecanlıydım. Daha önce de doğal yaşamdan çektiğim görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştım. Ama bu çok fazla ilgi gördü. Farklı yorumlar yapıldı. Köpeğimizle ilgili bir sıkıntı yok. Durumu gayet iyi” diye konuştu.

İHA