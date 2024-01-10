  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kurt-köpek kapışması kamerada

Kurt-köpek kapışması kamerada

Güncelleme:

Ardahan'ın Hanak ilçesi kırsalında kurdun köpeğe saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Çat köyünde ikamet eden ve bir şantiyede iş makinesi operatörü olarak görev yapan vatandaş, yol açma çalışması yaparken iki kurt ile karşılaştı. Bu esnada yanında bulunan köpeği ile kurtlar bir anda kapışmaya başladı. Cep telefonuyla bu anları çeken operatör, görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca tepki aldı.

Görüntüleri kaydeden operatör konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bugün iş makinesi ile yolu açtıktan sonra yanımda bulunan köpeğim ve bir anda kurtlarla karşı karşıya kaldık. Kurtlar köpeğimi bir anda kapmaya çalıştılar. Bunu o sırada çekemedim. Ondan sonra kurtlarla köpeğin mücadelesini çekmeye başladım. Böyle bir olay ilk kez başıma geldiği için çok heyecanlıydım. Daha önce de doğal yaşamdan çektiğim görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştım. Ama bu çok fazla ilgi gördü. Farklı yorumlar yapıldı. Köpeğimizle ilgili bir sıkıntı yok. Durumu gayet iyi” diye konuştu.

İHA

Etiketler ardahan kurt köpek kapışma kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kız çocuğu iple asılı halde bulundu! İddialar mide bulandırdı Kız çocuğu iple asılı halde bulundu! İddialar mide bulandırdı EYT'yi kaçıranlar kademeli emeklilikten nasıl faydalanacak ? EYT'yi kaçıranlar kademeli emeklilikten nasıl faydalanacak ? Fuhuş adası için Türkiye'den de çocuk kaçırmışlar! Fuhuş adası için Türkiye'den de çocuk kaçırmışlar! Erman Toroğlu'ndan olay olacak Erdoğan - Büyükekşi iddiası Erman Toroğlu'ndan olay olacak Erdoğan - Büyükekşi iddiası Kulislerden sürpriz iddia: Kabine değişiyor! Kulislerden sürpriz iddia: Kabine değişiyor! Ekvador'da büyük kaos: Çete üyeleri ülkeyi savaş alanına çevirdi Ekvador'da büyük kaos: Çete üyeleri ülkeyi savaş alanına çevirdi Bakan açıkladı: Nar ekşisinden sonra limon sosuna yasak geliyor Bakan açıkladı: Nar ekşisinden sonra limon sosuna yasak geliyor Togg Sedan'ın tanıtıldığı CES 2024'ten ilk kareler: Mercedes'in yeni oyuncağı ortaya çıktı Togg Sedan'ın tanıtıldığı CES 2024'ten ilk kareler: Mercedes'in yeni oyuncağı ortaya çıktı Emekli promosyonuna yeni yıl zammı: 15 bin TL'ye yükseldi Emekli promosyonuna yeni yıl zammı: 15 bin TL'ye yükseldi Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı: Doğal güzelliğiyle mest etti! Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı: Doğal güzelliğiyle mest etti!