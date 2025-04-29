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Kütahya peş peşe depremlerle sarsıldı

Kütahya peş peşe depremlerle sarsıldı
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Kütahya'da son günlerdeki deprem fırtınası aralıksız sürüyor. AFAD verilerine göre Kütahya'da dün geceden sabahın ilk ışıklarına kadar peş peşe 3 deprem meydana geldi.

Son birkaç gündür peş peşe depremlerin yaşandığı Kütahya yeni güne de yine depremlerle başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kütahya'da saat 00:24'te ve saat 05:50'de 3,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremlerin her ikisinin de merkezüssü Kütahya'nın Simav ilçesi olduğu belirtilirken ilk depremin deriliği 7,08 ikinci depremin derinliği ise 8,31 km olarak ölçüldü.

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler deprem kandilli AFAD Kütahya kütahya'da deprem simav simav depremi
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