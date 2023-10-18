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LeMan'dan İsrail'e kapak gibi kapak!

LeMan'dan İsrail'e kapak gibi kapak!
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Haftalık karikatür ve mizah dergisi LeMan, bu haftaki kapağında İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına yer verdi.

Haftalık karikatür ve mizah dergisi LeMan bu hafta kapağına İsrail’i taşıdı. Bir gazetecinin sorularına cevap veren İsraillinin konulduğu kapakta İsrailli “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz” dediği, gazetecinin ise İsrail’e gönderme yaparak “Hangi hayvan fosfor bombası kullanır, hangi hayvan hastaneleri vurur ki” diye sorduğu görüldü.

İşte LeMan’ın bu haftaki kapağı:

LeMan'dan İsrail'e kapak gibi kapak! - Resim : 1

Etiketler leman dergisi israil kapağı mizah dergisi
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