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LGS soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

LGS soruları ve cevap anahtarları yayımlandı
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8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS merkezi sınavı sona erdi. MEB, sınav sorularını ve cevap anahtarlarını erişime açtı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınavı gerçekleştirildi.

İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başlado ve 12.50'de sona erdi.

Merkezi sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi. 

Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak yapıldı.

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYINLANDI 

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS merkezi sınavının sorularını ve cevap anahtarlarını www.meb.gov.tr internet sitesinden yayımladı.

AA

Etiketler lgs sınavı meb milli eğitim bakanlığı
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