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  3. Zam'aydın Türkiyem... Akaryakıtta bir dev zam daha pompaya yansıdı!

Motorine bir zam daha geldi: Tarihin en yüksek seviyesi görüldü...

Motorine bir zam daha geldi: Tarihin en yüksek seviyesi görüldü...
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Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlardan en çok nasibini alan ürün grubu olan akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha zamlandı. İşte zam sonrası güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarındaki baş döndüren zamlara bugün bir yenisi daha eklendi.

Hatırlanacağı gibi son olarak bir önceki hafta Cumartesi günü yapılan zamlarla akaryakıt ürünleri yeniden zamlanarak benzin ve motorinin litre fiyatları Türkiye genelinde yine 50 TL'yi aşmıştı. LPG'nin fiyatları ise 30 TL'ye dayanmıştı.

TÜİK tarafıundan 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileri sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı yaptığı %15,71 oranındaki artışla birlikte akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam gelmiş, benzinin litre fiyatı 2,26, motorinin litre fiyatı 2,12, LPG'nin litre fiyatı ise 0,97 TL zamlanmıştı.

Ancak akaryakıttaki zamlar bunlarla da sınırlı kalmadı. 

Bugünden geçerli olmak üzere ( 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibariyle ) motorinin litre fiyatına 1 TL 16 Kuruşluk bir zam daha yansıtıldı.

Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatının bazı illerimizde 55 TL'yi de aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan bu zamla birlikte motorin fiyatlarındaki toplam zam sadece 9 günde 3 TL'nin üzerine çıktı.

İşte 9 Temmuz Çarşamba günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 51,93 TL
Motorin fiyatı: 54,46 TL 
LPG fiyatı: 27,51 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 51,25 TL 
Motorin fiyatı: 53,59 TL
LPG fiyatı: 27,60 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,26 TL 
Motorin fiyatı: 53,80 TL
LPG fiyatı: 27,56 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,10 TL
Motorin fiyatı: 55,59 TL
LPG fiyatı: 28,05 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,25 TL
Motorin fiyatı:  55,81 TL
LPG fiyatı: 27,16 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,11 TL
Motorin fiyatı: 53,70 TL
LPG fiyatı: 26,95 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,68 TL
Motorin fiyatı: 55,21 TL
LPG fiyatı: 26,67 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,92 TL
Motorin fiyatı: 55,43 TL
LPG fiyatı: 26,74 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,02 TL 
Motorin fiyatı: 55,52 TL
LPG fiyatı: 28,09 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,34 TL 
Motorin fiyatı: 54,89 TL
LPG fiyatı: 27,39 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  52,71 TL 
Motorin fiyatı: 55,28 TL
LPG fiyatı: 28,29 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,67 TL
Motorin fiyatı: 55,20 TL
LPG fiyatı: 26,16 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,73 TL 
Motorin fiyatı:  55,24 TL
LPG fiyatı: 27,86 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,72 TL 
Motorin fiyatı: 55,24 TL
LPG fiyatı: 27,48 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,37 TL 
Motorin fiyatı: 55,86 TL
LPG fiyatı: 28,47 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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