  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. LGS'de bir ilk: Öğrencilere ''beslenme paketi'' dağıtılacak

Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026 LGS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nu yayımladı. Bu yılki sınav takviminde ve uygulama esaslarında, özellikle "beslenme paketi" ve "özel eğitim düzenlemeleri" gibi dikkat çeken yenilikler bulunuyor.

Başvurular 23 Mart-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak

Sınava katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 23 Mart-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin başvuruları öğrenci velisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek; okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenciler ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan'a kadar onaylanacak. Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler de kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda başvurularını yapabilecek. Bu öğrencilerin başvuru belgeleri büyükelçilikler veya başkonsolosluklar aracılığıyla 10 Nisan'a kadar ilgili e-posta adresine gönderilecek. Belgelerin asılları ise en geç 17 Nisan'a kadar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşacak şekilde gönderilecek. Öğrenciler, başvuru durumlarını elektronik ortam üzerinden takip edebilecek.

İki oturum arasında beslenme paketi verilecek

Kılavuza göre bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi, yalnızca sınav başvurusu sırasında velisi tarafından talep edilen öğrencilere verilecek. Bu kapsamda veli talebi ve rızası başvuru esnasında alınacak. Beslenme paketinin içeriği ise sınav başvuru ekranında ve başvuru onay belgesinde yer alacak.

Görme yetersizliği olan öğrenciler için düzenlemeler genişletildi

Kılavuzda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için uygulanacak tedbirler de ayrıntılı biçimde düzenlendi. Görme yetersizliği olan öğrenciler arasında yer alan az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacak ve bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecek. Ayrıca öğrencinin eğitsel performansına göre RAM müdürlüğünce üç farklı uygulamadan biri tercih edilebilecek. Bu üç farklı uygulama; kodlayıcı eşliğinde 18 punto standart soru kitapçığı ve normal puntolu cevap kâğıdı, okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde 18 punto standart soru kitapçığı ve normal puntolu cevap kâğıdı ya da okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer soruların yer aldığı soru kitapçığı ve normal puntolu cevap kâğıdından oluşuyor. Az gören öğrencilerin başarı puanı, soru muafiyeti uygulanmaksızın tüm sorular üzerinden hesaplanacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için sınav tedbir hizmetleri ise okul müdürlükleri ve RAM’lar aracılığıyla yürütülecek

Total düzeyde görme yetersizliği olan öğrenciler ise okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve bu öğrencilere de 20 dakika ek süre verilecek. Bu öğrenciler için sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacak; merkezi sınav puanı yine tüm sorular üzerinden hesaplanacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için sınav tedbir hizmetleri ise başvuru sürecinde okul müdürlükleri ve RAM’lar aracılığıyla yürütülecek. Kılavuza göre öğrencilerin sınav giriş belgelerinde kimlik bilgilerinin yanı sıra sınavda alacakları tedbir hizmeti bilgileri de yer alacak.

Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek

Merkezi sınavda 8’inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak. Sorular; öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre uygulanacak. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Sonuçlar 10 Temmuz’da açıklanacak

Sınav sonuçları, 10 Temmuz tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

 

İHA

Etiketler LGS 2026 başvuru LGS kılavuzu beslenme paketi 2026 LGS sonuçları ne zaman
