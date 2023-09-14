Madımak katliamı davası ''zaman aşımı'' nedeniyle düştü

Sivas’taki Madımak Oteli’nde 35 kişinin yakılarak katledildiği Sivas olaylarıyla ilgili davada skandal bir karara imza atıldı.

Sivas’ta, 2 Temmuz 1993’te, Madımak Oteli’nde 33 aydının gericiler tarafından yakılarak katledilmesine ilişkin davanın son duruşmasında karar çıktı.

Madımak Katliamı davasında savcı, esasa ilişkin mütalaasında 30 yıllık olağanüstü zaman aşımı süresinin 2 Temmuz'da dolduğunu söyleyerek firari sanıklar yönünden süren davanın düşmesini istedi.

Savcının mütalasını açıklamasının ardından duruşmaya ara verildi.

Duruşmayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökçe Gökçen, Orhan Sarıbal, Veli Ağbaba, Ulaş Karasu; Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, İstanbul Milletvekili Celal Fırat; Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca, çok sayıda siyasi isim ve gazeteci katıldı.

Firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karakaş hakkında devam eden davada bir sonraki duruşma 14 Eylül tarihine ertelenmişti. Ancak insanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirilmemesi nedeniyle davanın zaman aşımına uğrama tehlikesi sürüyor.

Sivas’ta gerçekleşen katliamda Muhibe Akarsu, Muhlis Akarsu, Gülender Akça, Metin Altıok, Ahmet Alan, Mehmet Atay, Sehergül Ateş, Behçet Aysan, Erdal Ayrancı, Asım Bezirci, Belkıs Çakır, Serpil Canik, Muammer Çiçek, Nesimi Çimen, Carina Cuanna, Serkan Doğan, Hasret Gültekin, Murat Gündüz, Gülsüm Karababa, Uğur Kaynar, Asaf Koçak, Koray Kaya, Menekşe Kaya, Handan Metin, Sait Metin, Huriye Özkan, Yeşim Özkan, Ahmet Öztürk, Ahmet Özyurt, Nurcan Şahin, Özlem Şahin, Asuman Sivri, Yasemin Sivri, Edibe Sulari İnci Türk ve Kenan Yılmaz yaşamını yitirmişti.