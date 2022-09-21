Malatya'da şimşekler görsel şölen oluşturdu
Malatya'da, etkili olan sağanak sırasında çakan şimşekler karanlık havayı aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.
Malatya'da, etkili olan sağanak sırasında çakan şimşekler karanlık havayı aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.
Malatya'da gün içinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde de devam etti. Sağanak sırasında aralıklarla görülen şimşekler ise geceyi aydınlattı. Beydağları üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri ortaya eşsiz gece manzaraları çıkardı.
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