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Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargının siyasallaşmasını eleştirdiği "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısının ardından İstanbul Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında jet soruşturma başlatırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na destek mesajı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlenen "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında konuştu.

İmamoğlu, yargının siyasallaşmasına yönelik eleştirilerini dile getirdiği basın toplantısında, bir bilirkişinin kendisine ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda görevlendirildiğini belirterek, "Heybedeki turp odur" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma başlattı.

Son olarak, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan, İmamoğlu'na destek mesajı geldi.

Yavaş, X'ten paylaştığı mesajda, "Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağımızı ve adaletin yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isterim" dedi.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 'bilirkişi' hakkındaki açıklamalarını, bir hukukçu olarak ülkem adına derin bir üzüntüyle takip ettim.

Hukuk, kişilere göre değil; evrensel ilkelere ve kurallara göre işletilmelidir. Hukuk, özel atamalara değil; liyakate dayalı bir anlayışla yürütülmelidir.

Bu temel prensiplerin dışına çıkan her uygulama, sadece bireylerin değil, toplumsal adalet duygusunun da zedelenmesine yol açar. Sayın Ekrem İmamoğlu'na her açıklamasının ardından soruşturma açılması, yalnızca demokratik değerlerimize değil, ifade özgürlüğünün temeline de ağır bir darbedir. Eleştiri, birini hedef göstermek değil, aksine demokratik bir toplumun vazgeçilmez yapı taşıdır.

Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağımızı ve adaletin yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isterim."

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu soruşturma bilirkişi
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