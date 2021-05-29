  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Marmara Denizi'nde korkunç manzara

Marmara Denizi'nde korkunç manzara

Son aylarda Marmara Denizi'nin birçok noktasında görülen deniz salyası (müsilaj) havaların ısınmasıyla birlikte etkisini artırıyor. Deniz tabakasını kaplayan müsilajın bazı yerlerde darbeler ile delinemediği görüldü.

Marmara denizinde etkili olan ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj etkisini artırıyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve eski dönem CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un yayınladığı videolarda müsilajın korkunç boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Marmara denizini etkisine alan deniz salyasının bazı yerlerde darbeler karşısında bile dayandığı görüldü.

Özkan yayınladığı mesajda, "Marmara alarm veriyor... Görüntüler korkunç..." derken Hüsnü Bozkurt, "Şu Sedat Peker belasını hayırlısıyla savuşturur, ezanlarımızı susturmak bayraklarımızı indirmek isteyenlerle savaşmaktan, camiler açıp yeni camiler yapmaktan fırsat bulursak, bir ara Marmara Denizimiz’in imdat çığlıklarını da duyarız belki..." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler marmara denizi müsilaj deniz salyası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyaca ünlü ekonomistlerden dolar ve euro için korkutan tahmin
Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı
Erdoğan'ın gözü önünde oldu! Atatürk'e lanet okudu
CHP'li Nazlıaka, Erdoğan'ı azmettiricilikle suçladı
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı eleştireyim derken rezil oldu
WhatsApp’tan beklenen açıklama geldi: Gizlilik sözleşmesini onaylamayanlara ne olacak?
Yer: İstanbul... Sokakları ''mavi su'' bastı, köpekler telef oldu
Altın için beklenmedik tahmin: Alım fırsatı olabilir...
İşte Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan istediği maaş