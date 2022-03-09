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Marmaray'ın çalışma saatleri de uzatıldı

Marmaray'ın çalışma saatleri de uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 9-13 Mart'ta Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir" denildi.

Etiketler Marmaray'ın çalışma saatleri marmaray çalışma saatleri
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