Marmaray'ın çalışma saatleri de uzatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 9-13 Mart'ta Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir" denildi.
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