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  3. 21 Ocak 2018 12:40

Mehmetçik ÇNRA'larla böyle vurdu

Zeytin Dalı Harekatı'nda terör hedefleri Çok Namlulu Roketatarlarla (ÇNRA) böyle vuruldu.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'e yönelik gerçekleştirilen ve dün başlayan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu ve benzeri 153 hedef ateş altına alındı" denildi.

Genelkurmay açıklamasında, “Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Afrin’e operasyonda Çok Namlulu Roketatarlar da (ÇNRA) kullanıldı. ÇNRA’ların terör mevzilerine yönelik atışları kameralara yansıdı.

ÇNRA NEDİR?

Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi, gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedefler üzerine görmeyerek ateşler açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlayan bir silah sistemidir. T-122, en modern alt sistemlere sahip olup 3 km’ den 40+ km’ ye kadar mesafeler dahilinde derinlikte yoğun ve etkili görmeyerek ateşler sağlar.

füze , ÇNRA , roketatar
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