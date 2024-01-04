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Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi böyle görüntülendi

Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi böyle görüntülendi
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Kahraman Mehmetçik'in zorlu kış şartlarında devam ettirdiği vatan nöbetiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir paylaşım geldi.

Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Öyle ki türlü olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen askerlerimiz, yalnızca teröristlerle değil zorlu kış şartlarıyla da mücadele ediyor.

Karla kaplı sarp yol ve kayalıkları aşarak vatanımızda güvenle başımızı yastığa koymamızı sağlayan Mehmetçik'in o karesi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Görenlerin göğsünü kabartan kare...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan kare, görenlerin göğsünü kabarttı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan karede, şu ifadelere yer verildi:

"Vatan ve bayrak için zoru başarıp imkansızın biraz zaman alacağını gösterenler"

Öte yandan MSB'nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf karesi, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o kare...

Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi böyle görüntülendi - Resim : 1

Etiketler msb açıklama mehmetçik
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