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Melih Gökçek bu sefer AK Partili ismi hedef aldı

Melih Gökçek bu sefer AK Partili ismi hedef aldı
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CHP'li belediye başkanlıklarına yönelik haciz işlemleriyle ilgili tartışmalar sürerken, Ankara'nın eksi büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek, kendisinden sonra belediye başkanlığı görevini üstlenen AK Partili Mustafa Tuna'ya demediğini bırakmadı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlar nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de bulunduğu 6 belediye için haciz işlemi başlatmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına ilişkin tartışmalarda, Melih Gökçek döneminden kalan borçlar yeniden gündeme geldi.

TV100'de yayımlanan bir programa katılan Melih Gökçek, kendisinden sonra 2 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürüten AK Partili Mustafa Tuna'yı eleştirdi.

Melih Gökçek, AK Partili Tuna hakkında, “Mustafa Tuna tamamen yalan söylüyor. Sahtekârca iş yapıyor. Ben belediyeyi teslim ettiğimde tek kuruş ne vergi borcu ne sigorta borcu vardı. Şirketlerin ise sadece 1 tanesinin o günün parasıyla çok küçük 195 bin TL borcu vardı. Şirketlerin sigorta ve vergi borcu olursa belediye ihalelerine giremezdi. Onun için hepsinin borcu sıfırdı. Onun için bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor, sahtekarca söylüyor. Benim Mansur Yavaş’a bıraktığım toplam borç 2,2 milyar liradır. Mansur Yavaş 3,5 milyar TL diyor. Ama geriye kalan Mustafa Tuna zamanından kalan borçlardır” ifadelerini kullandı.

Gökçek, “Melih Gökçek o güne kadar bir gün maaşı aksatmamış. Bu adam neden bahsediyor? Saçmalamış, resmen saçmalamış" diyen Gökçek, "Mustafa Tuna göreve geldikten sonra her konuda benim yaptığımın tersini yaptı. Örneğin Ankapark konusunda Mansur Yavaş’tan farkı yoktur. Ankapark’ı dağıtacağını söyledi. Daha şüpheniz olmasın. Mustafa Tuna’nın AK Partililiğine ben hayret ediyorum” diye konuştu.

Etiketler Mustafa Tuna Melih Gökçek ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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