Melih Gökçek'ten Dilek İmamoğlu için çirkin ifadeler!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu hakkında çirkin imalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, hakkında verilen tutuklama kararının ardından Silivri'de Marmara Cezaevi'ne konuldu.

Türkiye'nin dört bir yanında protestolar yükselirken, yüzbinlerce kişi de İBB'nin başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane'de 6 gündür "Saraçhane Demokrasi Nöbeti"nde toplanıyor.

Saraçhane'de her akşam hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamlığı yüzbinlerce vatandaşa seslenirken binlerce vatandaşla buluşuyor.

Ancak bu durumu hazmedemediği ifadelerine yansıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçe sosyal medya hesabından Dilek İmamoğlu hakkında terbiyesiz imalarda bulundu.

Gökçek X hesabından yaptığı paylaşımda "Dilek İmamoğlu belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene de gerek yok. Şimdi Ekrem bunu duyunca acayip canı sıkılmıştır" ifadelerini kullandı.

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