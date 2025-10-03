  1. Anasayfa
Menajer Ayşe Barım'ın tahliye sevinci kısa sürdü

Güncelleme:

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasılya yargılandığı davada tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

Taksim’deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüsüne yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Barım'ın 'Yurt dışına çıkış yasağı' ve 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine bugün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı reddetmesi üzerine dosya, bir üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım’ın tahliye kararına yapılan itirazı kabul ederek, Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

 

DHA

