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Mersin'de dev operasyon: 15 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de dev operasyon: 15 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
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Mersin'de Kaçakçılık Şube ve Narkotik Şube'nin ortaklaşa düzenlediği operasyonda onlarca silah ve 15 bin 456 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordine çalışmasıyla, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlene şebekeye operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 19 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 otomatik av tüfeği, 177 tabanca mermisi, 57 av tüfeği kartuşu ve bir ikametin bahçesinde şeftali ağaçlarının dallarına zulalanmış vaziyette 15 bin 456 sentetik hap ele geçirildi.

 6 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Etiketler Mersin operasyon uyuşturucu
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