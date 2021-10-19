  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mersin'de makilik yangını

Mersin'de makilik yangını

Mersin'de makilik yangını

Mersin'in Anamur ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Sarıağaç Mahallesi yakınındaki makilik alanda saat 15:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Orman İşletme Şefliği ekipleri, 3 Yangın söndürme helikopteriyle havadan, 11 arazözle karadan alevlere müdahale etti. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.  

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Etiketler mersin anamur makilik alan yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
29 Ekim'de İzmir Marşı yasaklandı
Gurbetçi vatandaş ''nankörlük yapyın' diye paylaştı ortalık karıştı
Apple yeni oyuncaklarını tanıttı: İşte MacBook Pro ve AirPods'un Türkiye fiyatları
Yatılı Kuran kursunda aylarca süren cinsel istismar
Türkiye'deki en popüler lider sıralamasında Erdoğan 4'üncü olabildi
Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet’in bütçesi dudak uçuklattı
43'lük Mine Tugay dekolteli mini elbisesi ile dikkatleri üzerine çekti
''Cumhurbaşkanı'nın berberi'' demişti... Okan Kurt’un restoranındaki kavga kamerada
Canlı yayında dikkat çeken iddia: ''Erdoğan bu yüzden Afrika'ya gitti''
2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahmini zam oranı