Mersin'de makilik yangını
Mersin'in Anamur ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Sarıağaç Mahallesi yakınındaki makilik alanda saat 15:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Orman İşletme Şefliği ekipleri, 3 Yangın söndürme helikopteriyle havadan, 11 arazözle karadan alevlere müdahale etti. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA
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