Mersin'de makilik yangını

Mersin'in Anamur ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Sarıağaç Mahallesi yakınındaki makilik alanda saat 15:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Orman İşletme Şefliği ekipleri, 3 Yangın söndürme helikopteriyle havadan, 11 arazözle karadan alevlere müdahale etti. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA