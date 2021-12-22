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Mesut Özil'in kariyerinde bir ilk imza attı

Mesut Özil'in kariyerinde bir ilk imza attı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Fatih Karagümrük karşılaşmasında attığı golle kariyerinde bir ilki yaşadı. -

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu.

Mücadelede sarı-lacivertliler lehine kazanılan penaltı vuruşunda Mesut Özil, topun başına geçti ve ağları buldu.

Ligde daha önce Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında da fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, böylece kariyerinde ilk kez arka arkaya 3 lig maçında gol atma başarısı gösterdi.

Etiketler fenerbahçe mesut özil
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