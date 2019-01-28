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  3. 28 Ocak 2019 21:48

Meteoroloji müjdeyi verdi ! Sıcaklıklar artıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının artacağını açıkladı.

Meteoroloji müjdeyi verdi ! Sıcaklıklar artıyor...
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Hava sıcaklığının yarın (29 Ocak Salı) Marmara Bölgesi'nde 2-6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kars, Erzurum, Bitlis, Muş, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, Muğla ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, Hakkari, Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı öngörülüyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS VE PUS BEKLENİYOR

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde 2-6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

AA

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