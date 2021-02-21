Meteoroloji'den 43 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te zirai don olayının bugünden itibaren 22 Şubat Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor. Öte yandan, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

DON VE ÇIĞ UYARISI

Muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

43 KENT İÇİN SARI KODLU UYAR

Meteoroloji tarafından paylaşılan uyarı haritasında; Adana, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kars, Kırklareli, Manisa, Muş, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Van, Bayburt, Bartın, Yalova, Düzce, Ağrı, Aydın, Bingöl, Bursa, Edirne, Giresun, Hakkari, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla, Ordu, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Ardahan ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.

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