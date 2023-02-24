Meteoroloji'den İstanbul dahil 42 ile buzlanma, çığ ve kar uyarısı

Meteoroloji, hava durumu raporu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; İstanbul dahil 41 il için kuvvetli yağmur, kar yağışı ve çığ tehlikesine karşı kritik uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte bölgelerimizdeki beklenen hava durumu tahminleri:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ



Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin' in kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.