Metro girişinde dileniyorlardı ! Böyle götürüldüler

Taksim'de metro girişinde dilenerek elde ettiği parayla oyun oynayan dilenci çocukların sonu karakolda bitti.



Taksim Meydanı'nda gün boyu dilenerek elde ettikleri parayla kendi aralarında oyun oynayan dilenci 3 çocuğun sonu karakolda bitti. Taksim Meydanı Metro çıkışında 2 dilenci çocuk kazandıkları bozuk paralarla kendi aralarında kumar oyunu oynamaya başladı. Bozuk paraları yere dizerek oynadıkları esnada kardeşi dilenerek kazandığı kağıt paraları oyun oynayan ablasına verdi. Ablası aldığı kağıt parayı katlayarak çizmesinin içerisinde koyduktan sonra oyun oynamaya devam etti. Bir süre daha oyuna devam eden ablanın parası bitince oturduğu yerden kalkarak yeniden dilenmeye başladı.

Kardeşiyle birlikte İstiklal Caddesi girişinde Sivil Zabıta ekipleri tarafından yakalanan çocuklar daha sonra polis aracına konularak Taksim Polis Merkezine götürüldü.